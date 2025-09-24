11 в текущем сезоне, 388 за карьеру. Килиан Мбаппе забил очередные голы

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Дублем за гостей в этом матче отметился Килиан Мбаппе. Благодаря этому француз уже имеет в своем активе 7 голов, забитых в Ла Лиге в этом сезоне, что позволяет ему лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В 9 матчах сезона 2025/26 (клуб и сборная) Килиан Мбаппе забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В целом для нападающего «Реала» этот гол стал 388-м в карьере во всех турнирах. Только два француза забивали больше: Карим Бензема (501) и Тьерри Анри (411).

Лучшие французские бомбардиры в истории

501 – Карим Бензема

411 – Тьерри Анри

388 – Килиан Мбаппе