  4. 11 в текущем сезоне, 388 за карьеру. Килиан Мбаппе забил очередные голы
Испания
24 сентября 2025, 16:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:22
Только два француза забили за карьеру большее количество голов. Кто они?

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Дублем за гостей в этом матче отметился Килиан Мбаппе. Благодаря этому француз уже имеет в своем активе 7 голов, забитых в Ла Лиге в этом сезоне, что позволяет ему лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В 9 матчах сезона 2025/26 (клуб и сборная) Килиан Мбаппе забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В целом для нападающего «Реала» этот гол стал 388-м в карьере во всех турнирах. Только два француза забивали больше: Карим Бензема (501) и Тьерри Анри (411).

Лучшие французские бомбардиры в истории

  • 501 – Карим Бензема
  • 411 – Тьерри Анри
  • 388 – Килиан Мбаппе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
