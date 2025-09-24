Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой
Жуниор вспомнил Луку Модрича, говоря о своем голе Леванте шведой
Бразильский нападающий Винисиус Жуниор назвал свой гол в ворота «Леванте» одним из самых красивых. Валенсийцы крупно уступили «Реалу» (1:4) в матче 6 тура Ла Лиги.
25-летний Винисиус открыл счет на 28-й минуте, пробив шведой.
«Лука Модрич научил меня этому удару. Мне его не хватает… Надеюсь, я смогу забивать еще больше таких голов», – передает слова форварда Real Madrid TV.
После шести туров национального чемпионата мадридский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице.
👨🏫 @LukaModric10 🤝 @ViniJr 🪄 pic.twitter.com/M37QiOsr17— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Один из лидеров львовского коллектива дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Специалист объяснил, почему не стоит ждать отставок в УПЛ в ближайшее время