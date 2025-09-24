Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой
Испания
24 сентября 2025, 16:21
Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой

Жуниор вспомнил Луку Модрича, говоря о своем голе Леванте шведой

Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой
ФК Реал Мадрид

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор назвал свой гол в ворота «Леванте» одним из самых красивых. Валенсийцы крупно уступили «Реалу» (1:4) в матче 6 тура Ла Лиги.

25-летний Винисиус открыл счет на 28-й минуте, пробив шведой.

«Лука Модрич научил меня этому удару. Мне его не хватает… Надеюсь, я смогу забивать еще больше таких голов», – передает слова форварда Real Madrid TV.

После шести туров национального чемпионата мадридский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице.

Винисиус Жуниор Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Леванте
Оксана Баландина
