Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор назвал свой гол в ворота «Леванте» одним из самых красивых. Валенсийцы крупно уступили «Реалу» (1:4) в матче 6 тура Ла Лиги.

25-летний Винисиус открыл счет на 28-й минуте, пробив шведой.

«Лука Модрич научил меня этому удару. Мне его не хватает… Надеюсь, я смогу забивать еще больше таких голов», – передает слова форварда Real Madrid TV.