Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 сентября 2025, 12:58 |
Стала известна оценка Ваната за матч с Атлетиком

Украинский нападающий провел на поле 86 минут

Стала известна оценка Ваната за матч с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч шестого тура Ла Лиги между «Атлетиком» Бильбао и «Жироной».

Встречу принимал стадион «Сан Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский нападающий гостей Владислав Ванат провел на поле 86 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoSocred оценили игру украинца в 6.2 и 6.1 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал полузащитник хозяев Микель Хаурегисар. Он провел на поле весь матч, забил 1 гол и получил оценку 8.6. WhoScored выделил вингера полузащитника каталонского клуба Аззедина Унаи. на его счету 1 гол и оценка 9.0.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
