Потеряет место в старте. Трабзонспор недоволен игроком сборной Украины

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может потерять место в стартовом составе – тренерский штаб команды во главе с Фатихом Текке недоволен формой игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел шесть матчей в чемпионате, в которых не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия. «Бордово-красные» со старта сезона ожидали голов от украинца, который перебрался в Турцию в январе 2025 года из донецкого «Шахтера» за солидные для турецкого клуба деньги – шесть миллионов евро.

По информации турецкой прессы, главный тренер «Трабзонспора» намерен отправить Зубкова на скамейку запасных, если игра вингера не улучшится. В ближайшем матче, который состоится 27 сентября, подопечные Текке сыграют на выезде против ФК «Карагюмрюк».

В прошлом сезоне Зубков стал одним из лидеров «бордово-синей» команды. Он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи за 15 матчей в чемпионате. Кроме того, украинец записал на свой счет два забитых мяча в пяти поединках Кубка Турции.

Ранее появилась информация, что украинский форвард Даниил Сикан недоволен нехваткой игрового времени и недоверием со стороны главного тренера «Трабзонспора».