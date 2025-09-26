Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 04:25
Футболист назвал клуб, которому идеально подходит Сергей Ребров

Роберт Мак считает, что тренер может возглавить «Панатинаикос»

УАФ. Сергей Ребров

Словенский футболист Роберт Мак объяснил, почему Сергей Ребров идеально подошел бы «Панатинаикосу».

«Ребров — отличный тренер, который вывел «Ференцварош» в Лигу чемпионов и достиг с нами больших успехов. У него свой стиль и видение игры, он прекрасно разбирается в футболе и формирует сильный тренерский штаб. Команды Реброва демонстрируют красивый, атакующий футбол. Уверен, что болельщики «Панатинаикоса» его полюбят, ведь он может дать клубу очень много», — сказал Мак.

Мак работал вместе с Ребровым в «Ференцвароше».

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

Панатинаикос Роберт Мак Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Gazzetta.gr
