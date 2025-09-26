Футболист назвал клуб, которому идеально подходит Сергей Ребров

Словенский футболист Роберт Мак объяснил, почему Сергей Ребров идеально подошел бы «Панатинаикосу».

«Ребров — отличный тренер, который вывел «Ференцварош» в Лигу чемпионов и достиг с нами больших успехов. У него свой стиль и видение игры, он прекрасно разбирается в футболе и формирует сильный тренерский штаб. Команды Реброва демонстрируют красивый, атакующий футбол. Уверен, что болельщики «Панатинаикоса» его полюбят, ведь он может дать клубу очень много», — сказал Мак.

Мак работал вместе с Ребровым в «Ференцвароше».

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.