Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 сентября 2025, 22:51 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:03
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Исак забил первый мяч за Ливерпуль

На 43-й минуте красные открыли счет в матче Кубка английской лиги

23 сентября 2025, 22:51 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:03
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Исак забил первый мяч за Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард Александер Исак забил первый мяч за Ливерпуль.

23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги

Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Александер Исак отличился на 43-й минуте матча, забив гол в раздевалку (1:0, перерыв).

Ливерпуль стартовал в Кубке именно с раунда 1/16 финала. Саутгемптон ранее в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).

ГОЛ! 1:0. Александер Исак, 43 мин

Фотогалерея

Ливерпуль Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Саутгемптон Александер Исак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
