ВИДЕО. Гол в раздевалку. Исак забил первый мяч за Ливерпуль
На 43-й минуте красные открыли счет в матче Кубка английской лиги
Шведский форвард Александер Исак забил первый мяч за Ливерпуль.
23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги
Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
Александер Исак отличился на 43-й минуте матча, забив гол в раздевалку (1:0, перерыв).
Ливерпуль стартовал в Кубке именно с раунда 1/16 финала. Саутгемптон ранее в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).
ГОЛ! 1:0. Александер Исак, 43 мин
