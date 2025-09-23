Кальяри разгромил Фрозиноне и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Кальяри
23.09.2025 18:00 – FT 4 : 1
Фрозиноне
Италия
23 сентября 2025, 19:53 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:56
39
0

Хозяева поля добыли победу со счетом 4:1

Кальяри

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Кальяри» и «Фрозиноне».

Встреча прошла на «Книпол-Домус» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучала в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед на 2-й минуте встречи и даже несмотря на пропущенный гол в первой половине встречи, который сравнял счет на табло, смогли добыть уверенную победу со счетом 4:1 и выйти в 1/8 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/16 финала

Кальяри – Фрозиноне – 4:1

Голы: Гаэтано, 2 (пенальти), Боррелли, 67, Феличи, 80, Кавуоти, 85 – Вергани, 36

Фото матча:

Кальяри
Кальяри
Кальяри

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
