Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Кальяри
23.09.2025 18:00 - : -
Фрозиноне
Италия
23 сентября 2025, 15:07 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:10
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кальяри

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Кальяри» и «Фрозиноне».

Встреча пройдет на «Книпол-Домус» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Кальяри – Фрозиноне
Кубок Италии по футболу Кальяри Фрозиноне смотреть онлайн
