Италия23 сентября 2025, 15:07
Кальяри – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии
Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Кальяри» и «Фрозиноне».
Встреча пройдет на «Книпол-Домус» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Кальяри» – «Фрозиноне». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
