Испания
23 сентября 2025, 19:13 |
Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом

Фрэнки де Йонг останется в расположении каталонской команды

Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг приблизился к продлению контракта с командой, стороны уже согласовали ключевые условия будущего соглашения.

По данным источника, «Барселона» предлагает игроку еще три сезона после текущего, с суммами немного меньше нынешней зарплаты, хотя в этом году он получает больше из-за отсрочки выплат, связанных с Covid.

Сообщается, что Де Йонг доволен условиями и готов остаться в клубе. Финансируемое соглашение сохраняет зарплату Фрэнки в этом сезоне, а обновление контракта и зарплаты начнется с 2026 года.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена выкупить у МЮ Решфорда

Источник: Mundo Deportivo
