Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом
Фрэнки де Йонг останется в расположении каталонской команды
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг приблизился к продлению контракта с командой, стороны уже согласовали ключевые условия будущего соглашения.
По данным источника, «Барселона» предлагает игроку еще три сезона после текущего, с суммами немного меньше нынешней зарплаты, хотя в этом году он получает больше из-за отсрочки выплат, связанных с Covid.
Сообщается, что Де Йонг доволен условиями и готов остаться в клубе. Финансируемое соглашение сохраняет зарплату Фрэнки в этом сезоне, а обновление контракта и зарплаты начнется с 2026 года.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена выкупить у МЮ Решфорда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел на поле весь матч
Наставник «сине-желтых» готов покинуть национальную команду ради «Панатинаикоса»