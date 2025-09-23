Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг приблизился к продлению контракта с командой, стороны уже согласовали ключевые условия будущего соглашения.

По данным источника, «Барселона» предлагает игроку еще три сезона после текущего, с суммами немного меньше нынешней зарплаты, хотя в этом году он получает больше из-за отсрочки выплат, связанных с Covid.

Сообщается, что Де Йонг доволен условиями и готов остаться в клубе. Финансируемое соглашение сохраняет зарплату Фрэнки в этом сезоне, а обновление контракта и зарплаты начнется с 2026 года.

