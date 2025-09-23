«Это будет для нас уроком». Лидер Кривбасса – о прошедшей игре УПЛ

В Тернополе, как оказалось, состоялся пока самый результативный поединок нынешнего сезона в УПЛ. «Епицентр» и «Кривбасс» забили на двоих девять мячей. Чуть больше повезло команде из Кривого Рога – пять результативных ударов (5:4).

Одним из творцов этой победы стал крайний полузащитник гостей Артур Микитишин, который забил пятый мяч команды. О своих эмоциях и выигрыше криворожан игрок рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Артур, в матче с «Эпицентром» ты открыл счет своим голам в нынешнем чемпионате. В том эпизоде была исключительно твоя заслуга?

– Возможно, только часть этой заслуги, поскольку наставник просит нас выполнять некоторые действия на половине поля соперника. В том моменте я не выключился, подобрал мяч, обыграл оппонента, сблизился с вратарем и удачно пробил.

– Почему твоя команда довела этот поединок до нервной концовки?

– Кроме расслабленности, другого объяснения этому я не нахожу. Выигрывая – 5:2 за 25 минут до конца встречи, появились мысли, что можно меньше прессинговать соперника, отдали им мяч, они получили больше пространства и этим воспользовались, забив два гола. Но хорошо, что все хорошо для «Кривбасса» закончилось. На будущее это будет для нас уроком.

– До игры мог предположить, что будет забито много голов?

– Нет, поскольку «Эпицентр», если не брать во внимание матч против «Динамо», все свои поединки заканчивал со счетом 1:0. Они хорошо защищаются и неплохо выбегают в контратаки. Но в нашей встрече многое изменилось. Возможно, из-за того, что мы уже на третьей минуте открыли счет и начался более открытый футбол.

– Тебе больше нравится счет 1:0 или 5:4?

– Конечно, больше – 5:2 (улыбается), но если говорить об эмоциях, то сюжет нашей игры был закручен, как в лучших детективах. Мы повели в счете, потом проигрывали, однако в первом тайме снова вышли вперед. После перерыва еще больше увеличили отрыв, но «Эпицентр» боролся до последнего. Думаю, зрителям наш матч понравился.

– В прошлом сезоне ты больше играл слева в полузащите, но с приходом Патрика ван Леувена перешел на правый фланг. Как там себя чувствуешь?

– Для меня не имеет большого значения, где тренер использует меня на атакующих позициях. Главное, быть полезным команде.

– Принципы работы нидерландского специалиста и Юрия Вернидуба сильно отличаются?

– Да. При Юрии Николаевиче мы больше внимания уделяли обороне и выходу в атаку, а при ван Леувене акцент делается на прессинге, на отборе мяча на чужой половине поля, что создает больше возможностей для взятия ворот. Я бы сказал, что мы настроены на агрессивный футбол, только вперед, контроль мяча на чужой половине поля, чаще делать фланговые передачи, в общем, не давать сопернику времени на раздумья.

– Благодаря победе над «Эпицентром» «Кривбасс» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Приятно смотреть на такую картину?

– Безусловно (улыбается). Перед игрой наш капитан сказал, что игра с «Эпицентром» покажет, за что мы будем дальше бороться – за верхние места или опустимся в середину. По сути, все команды набирают зачетные баллы, а в таких случаях каждое очко очень важно. Мне приятно, что «Кривбасс» находится среди лидеров и показывает достойный футбол.

– А вообще, какие цели стоят перед командой в нынешнем чемпионате?

– Мы хотим достигать только максимального результата. Уверен, что каждый футболист хочет бороться за высшие места, чтобы потом попробовать свои силы на международной арене. Мы хотим в еврокубки.

– Следующая игра у вас против ЛНЗ. Что скажешь об этом сопернике?

– Это будет сложный матч. Я знаю многих ребят из этой команды, некоторые из которых перешли в черкасский клуб именно из «Кривбасса». ЛНЗ всегда старается действовать интенсивно, прессинговать, они хорошо выбегают в контратаки. Я бы сказал, что это будет игра, учитывая наши места в турнирной таблице (ЛНЗ занимает шестую позицию), за шесть очков.