Ротань предостерег футболистов Полесья. Это касается матча Кубка Украины

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от игры против львовского Руха в 1/16 финала Кубка Украины. Специалист предостерег своих подопечных

«Восстанавливаемся и готовимся к матчу с Рухом, там всегда тяжело играть. Кубок говорит сам за себя, потому нужно настраиваться. Игра легкая не будет – мы это понимаем, поэтому сейчас важно хорошо восстановиться», – сказал Руслан.

Матч Рух – Полесье запланировано на среду, 23 сентября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. В нынешнем сезоне УПЛ Полесье имеет в своем активе 9 зачетных пунктов после 6 туров. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами.