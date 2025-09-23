Ротань предостерег футболистов Полесья. Это касается матча Кубка Украины
Коуч «волков» призвал не расслабляться в матче против Руха
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от игры против львовского Руха в 1/16 финала Кубка Украины. Специалист предостерег своих подопечных
«Восстанавливаемся и готовимся к матчу с Рухом, там всегда тяжело играть. Кубок говорит сам за себя, потому нужно настраиваться. Игра легкая не будет – мы это понимаем, поэтому сейчас важно хорошо восстановиться», – сказал Руслан.
Матч Рух – Полесье запланировано на среду, 23 сентября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. В нынешнем сезоне УПЛ Полесье имеет в своем активе 9 зачетных пунктов после 6 туров. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами.
