Кубок Украины, 1/16 финала. Денгофф и Агробизнес назвали стартовые составы

Во вторник, 23 сентября, пройдут матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Аматорский клуб «Денгофф» сыграет с «Агробизнесом» из Первой лиги.

«Денгофф» выступает на аматорском уровне. Команда играет в чемпионате Киевской области. В предыдущем матче «Денгофф» со счетом 17:0 обыграл «Колос» (Лосятин). В 1/16 финала Кубка Украины «Денгофф» встречался с «Прикарпатьем». Основное время матча закончилось вничью 2:2. Серию пенальти «Денгофф» выиграл со счетом 11:10.

«Агробизнес» в новом сезоне пока не проигрывал. Во всех выездных матчах команда сыграла вничью 0:0. Дома же «Агробизнес» выиграл все четыре поединка. В 1/32 финала Кубка Украины «Агробизнес» со счетом 3:0 обыграл «Диназ».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Стартовые составы