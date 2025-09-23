Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины, 1/16 финала. Денгофф и Агробизнес назвали стартовые составы
Кубок Украины
23 сентября 2025, 14:46 |
281
0

Кубок Украины, 1/16 финала. Денгофф и Агробизнес назвали стартовые составы

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 15:30

23 сентября 2025, 14:46 |
281
0
Кубок Украины, 1/16 финала. Денгофф и Агробизнес назвали стартовые составы
ФК Денгофф

Во вторник, 23 сентября, пройдут матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Аматорский клуб «Денгофф» сыграет с «Агробизнесом» из Первой лиги.

«Денгофф» выступает на аматорском уровне. Команда играет в чемпионате Киевской области. В предыдущем матче «Денгофф» со счетом 17:0 обыграл «Колос» (Лосятин). В 1/16 финала Кубка Украины «Денгофф» встречался с «Прикарпатьем». Основное время матча закончилось вничью 2:2. Серию пенальти «Денгофф» выиграл со счетом 11:10.

«Агробизнес» в новом сезоне пока не проигрывал. Во всех выездных матчах команда сыграла вничью 0:0. Дома же «Агробизнес» выиграл все четыре поединка. В 1/32 финала Кубка Украины «Агробизнес» со счетом 3:0 обыграл «Диназ».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Стартовые составы

По теме:
Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Денгофф – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу стартовые составы Денгофф Дениховка Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 3
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2025, 14:43
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
Биатлон | 23.09.2025, 12:14
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22.09.2025, 23:13
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 51
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем