Арсенал потерял вингера из-за травмы. Известны сроки восстановления

Английский вингер лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке получил травму колена, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, диагноз 23-летнего футболиста пока неизвестен, но ему удалось избежать разрыва крестообразных связок колена. Ориентировочные сроки восстановления в его случае составят примерно 2 месяца.

В сезоне 2025/26 Нони Мадуэке провел 6 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

