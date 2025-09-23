Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 сентября 2025, 18:44
Арсенал потерял вингера из-за травмы. Известны сроки восстановления

Нони Мадуэке выбыл на 2 месяца

Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Английский вингер лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке получил травму колена, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, диагноз 23-летнего футболиста пока неизвестен, но ему удалось избежать разрыва крестообразных связок колена. Ориентировочные сроки восстановления в его случае составят примерно 2 месяца.

В сезоне 2025/26 Нони Мадуэке провел 6 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее о Нони Мадуэке высказался Микель Артета.

По теме:
Бруну Фернандеш – 2-й самый быстрый хавбек АПЛ, забивший 100 голов за клуб
Порт Вейл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Нони Мадуэке Арсенал Лондон Дэвид Орнштейн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
