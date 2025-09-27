Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 сентября 2025, 04:45 |
1

Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Интересный рейтинг от FourFourTwo

Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный британский портал FourFourTwo составил рейтинг самых спорных решений в истории награждения Золотым мячом. Авторы материала назвали случаи, когда, по их мнению, настоящие претенденты остались без трофея.

На первом месте оказался Роберт Левандовски. Эксперты считают, что поляк заслужил награду в 2020 году, когда церемонию отменили из-за пандемии, а также в 2021-м, когда трофей достался Лионелю Месси.

Второе место занял Тьерри Анри. По мнению журналистов, легендарного нападающего «Арсенала» несправедливо обошли в 2003 и 2004 годах, когда Золотой мяч получали соответственно Павел Недвед и Андрей Шевченко.

Замыкает тройку Уэсли Снейдер, который, по версии FourFourTwo, должен был получить награду в 2010 году после триумфального сезона с «Интером» и финала ЧМ-2010. Тогда трофей снова достался Месси.

Также в топ-10 вошли Эрлинг Холанд, Франк Рибери, Вирджил ван Дейк, Джанлуиджи Буффон, а также легенды прошлых эпох – Ференц Пушкаш, Оливер Кан и Рауль Гонсалес.

Топ-10 ограблений в истории Золотого мяча по версии портала FourFourTwo

  1. Роберт Левандовски должен был получить награду в 2021 году вместо Лионеля Месси или в 2020 году, когда ЗМ не вручался.
  2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 году вместо Павла Недведа или в 2004 году вместо Андрея Шевченко
  3. Весли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси
  4. Эрлинг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси
  5. Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду
  6. Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси
  7. Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн должны были получить награду в 2018 году вместо Луки Модрича
  8. Оливер Кан или Рауль Гонсалес должны были получить награду в 2001 году вместо Майкла Оуэна
  9. Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса
  10. Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 году вместо Фабио Каннаваро

Источник: FourFourTwo
Кирилл Бондаренко
В какой то степени,сложно не согласится с тем,что Шева получил Золотой мяч не без счастливых стечений обстаятельств,ввиду того,что ЛЧ выиграло Порту,без ярких звезд,а Евро стредненькая Греция.Но Шева получил мяч вполне заслуженно,никого не грабил.Анри в 2004,занял в рейтинге Золотого мяча не второе,ни даже третье место,а четвертое.О каком ограблении Анри,может идти речь🤔
Возможно в 2003 году,где франзуз занял второе место,но никак в 2004
