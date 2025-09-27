Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Известный британский портал FourFourTwo составил рейтинг самых спорных решений в истории награждения Золотым мячом. Авторы материала назвали случаи, когда, по их мнению, настоящие претенденты остались без трофея.

На первом месте оказался Роберт Левандовски. Эксперты считают, что поляк заслужил награду в 2020 году, когда церемонию отменили из-за пандемии, а также в 2021-м, когда трофей достался Лионелю Месси.

Второе место занял Тьерри Анри. По мнению журналистов, легендарного нападающего «Арсенала» несправедливо обошли в 2003 и 2004 годах, когда Золотой мяч получали соответственно Павел Недвед и Андрей Шевченко.

Замыкает тройку Уэсли Снейдер, который, по версии FourFourTwo, должен был получить награду в 2010 году после триумфального сезона с «Интером» и финала ЧМ-2010. Тогда трофей снова достался Месси.

Также в топ-10 вошли Эрлинг Холанд, Франк Рибери, Вирджил ван Дейк, Джанлуиджи Буффон, а также легенды прошлых эпох – Ференц Пушкаш, Оливер Кан и Рауль Гонсалес.

Топ-10 ограблений в истории Золотого мяча по версии портала FourFourTwo