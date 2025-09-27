Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Интересный рейтинг от FourFourTwo
Известный британский портал FourFourTwo составил рейтинг самых спорных решений в истории награждения Золотым мячом. Авторы материала назвали случаи, когда, по их мнению, настоящие претенденты остались без трофея.
На первом месте оказался Роберт Левандовски. Эксперты считают, что поляк заслужил награду в 2020 году, когда церемонию отменили из-за пандемии, а также в 2021-м, когда трофей достался Лионелю Месси.
Второе место занял Тьерри Анри. По мнению журналистов, легендарного нападающего «Арсенала» несправедливо обошли в 2003 и 2004 годах, когда Золотой мяч получали соответственно Павел Недвед и Андрей Шевченко.
Замыкает тройку Уэсли Снейдер, который, по версии FourFourTwo, должен был получить награду в 2010 году после триумфального сезона с «Интером» и финала ЧМ-2010. Тогда трофей снова достался Месси.
Также в топ-10 вошли Эрлинг Холанд, Франк Рибери, Вирджил ван Дейк, Джанлуиджи Буффон, а также легенды прошлых эпох – Ференц Пушкаш, Оливер Кан и Рауль Гонсалес.
Топ-10 ограблений в истории Золотого мяча по версии портала FourFourTwo
- Роберт Левандовски должен был получить награду в 2021 году вместо Лионеля Месси или в 2020 году, когда ЗМ не вручался.
- Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 году вместо Павла Недведа или в 2004 году вместо Андрея Шевченко
- Весли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси
- Эрлинг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси
- Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду
- Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси
- Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн должны были получить награду в 2018 году вместо Луки Модрича
- Оливер Кан или Рауль Гонсалес должны были получить награду в 2001 году вместо Майкла Оуэна
- Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса
- Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 году вместо Фабио Каннаваро
