Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Олимпия – Лесное
Кубок Украины
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Олимпия – Лесное

Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 23 сентября в 13:00

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».

Начало игры в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

где смотреть Кубок Украины по футболу Олимпия Савинцы Лесное
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
