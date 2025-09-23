23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».

Начало игры в 13:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.