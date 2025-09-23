Кубок Украины23 сентября 2025, 11:41 |
88
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Олимпия – Лесное
Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 23 сентября в 13:00
23 сентября 2025, 11:41 |
88
0
23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».
Начало игры в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 11:50 0
Поединок состоится 23 сентября в 22:15 по Киеву
Футбол | 22 сентября 2025, 23:13 1
ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов
Футбол | 23.09.2025, 05:25
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 01:18 3
21.09.2025, 08:56 2
22.09.2025, 08:17 6
22.09.2025, 04:45
21.09.2025, 19:35 13
22.09.2025, 08:44 18
21.09.2025, 09:31 1
22.09.2025, 05:05 2