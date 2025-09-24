Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Англия
24 сентября 2025, 23:05
Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допингового скандала, который произошел в конце прошлого года.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре 2024 года, когда он вернулся из лагеря сборной Украины. Отмечается, что после этого Михаил сдавал еще два допинг-теста в августе и декабре 2024 года – результат уже тогда был отрицательным.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Игорь Бурбас Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Falko
"Мудрик здав позитивний допінг-тест у жовтні 2024 року [...] після цього Михайло здавав ще два допінг-тести у серпні та грудні 2024 року.
У Бурбаса-Олійника жовтень передує серпню.
