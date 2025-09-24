Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допингового скандала, который произошел в конце прошлого года.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре 2024 года, когда он вернулся из лагеря сборной Украины. Отмечается, что после этого Михаил сдавал еще два допинг-теста в августе и декабре 2024 года – результат уже тогда был отрицательным.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
У Бурбаса-Олійника жовтень передує серпню.