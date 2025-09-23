ВИДЕО. Дембеле расплакался на церемонии награждения Золотой мяч 2025

Организаторы объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В топ-тройку также вошли Ламин Ямаль (Испания, Барселона) и Витинья (Португалия, ПСЖ).

В 2025 году Усман Дембеле вместе с ПСЖ получил все главные трофеи. Он стал чемпионом Франции в Лиге 1 сезона 2024/25, выиграл Кубок Франции и Суперкубок Франции. Самым большим триумфом стало получение Лиги чемпионов 2024/25, первого такого трофея в истории клуба. После этого Дембеле с ПСЖ стал финалистом Клубного чемпионата мира 2025 и победителем Суперкубка УЕФА 2025.

ФОТО. Усман Дембеле расплакался на церемонии награждения

ВИДЕО. Усман Дембеле расплакался на церемонии награждения