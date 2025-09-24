Забарный назвал причину неожиданного поражения ПСЖ во Франции
Илья указал на плохую реализацию моментов
Украинский центрбек «ПСЖ» Илья Забарный назвал причину неожиданного поражения команды в Лиге 1 от «Марселя» (0:1).
«Поединок против Марселя был действительно тяжелым, но мы просто не реализовали свои моменты, которые создали. Такие вещи иногда случаются.
Мы сделаем выводы, наберемся сил и будем продолжать дальше. Мы просто не смогли забить свои голы. Если бы мы забили, игра бы перевернулась с ног на голову. Это футбол», – отметил Забарный.
Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле.
