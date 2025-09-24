Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный назвал причину неожиданного поражения ПСЖ во Франции
Франция
24 сентября 2025, 21:45 |
Илья указал на плохую реализацию моментов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центрбек «ПСЖ» Илья Забарный назвал причину неожиданного поражения команды в Лиге 1 от «Марселя» (0:1).

«Поединок против Марселя был действительно тяжелым, но мы просто не реализовали свои моменты, которые создали. Такие вещи иногда случаются.

Мы сделаем выводы, наберемся сил и будем продолжать дальше. Мы просто не смогли забить свои голы. Если бы мы забили, игра бы перевернулась с ног на голову. Это футбол», – отметил Забарный.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле.

Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Марсель - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: ФК ПСЖ
Комментарии
