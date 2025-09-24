Забарный без слов отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле
Илья опубликовал сторис в Инстаграме
Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.
Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию
Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.
Украинский защитник Илья Забарный отреагировал в своем Инстаграме на награду француза, обнародовав соответствующую фотографию.
ФОТО. Забарный без слов отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне
Наиболее выгодный момент для житомирян разбить свой львовский криптонит