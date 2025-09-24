Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
24 сентября 2025, 07:14 | Обновлено 24 сентября 2025, 07:18
Забарный без слов отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле

Илья опубликовал сторис в Инстаграме

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

​Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.

Украинский защитник Илья Забарный отреагировал в своем Инстаграме на награду француза, обнародовав соответствующую фотографию.

ФОТО. Забарный без слов отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле

Золотой мяч лучший игрок France Football Усман Дембеле Илья Забарный ПСЖ
