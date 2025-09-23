Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
Испания
ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч

Ламин стал вторым в списке

ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

​Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.

Вторым в номинации стал Ламин Ямаль из Барселоны. Вашему вниманию реакция Ламина после того, как француз выиграл Золотой мяч.

