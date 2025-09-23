Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

​Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.

Вторым в номинации стал Ламин Ямаль из Барселоны. Вашему вниманию реакция Ламина после того, как француз выиграл Золотой мяч.

ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч