ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
Ламин стал вторым в списке
Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.
Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию
Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.
Вторым в номинации стал Ламин Ямаль из Барселоны. Вашему вниманию реакция Ламина после того, как француз выиграл Золотой мяч.
ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
📸 - Lamine Yamal is happy for #Dembélé.#BallonDor pic.twitter.com/0ieRoroxDO— WHITE STORIES (@Realbanter7006) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды
Тренер киевлян раскритиковал своих подопечных