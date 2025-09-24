Загадочная фигура. В Италии рассказали приятные новости для Довбика

Итальянское издание TUTTOmercatoWEB оценило борьбу за места в основном составе «Ромы» между ирландцем Эваном Фергюсоном и украинцем Артемом Довбиком.

«Эван Фергюсон продолжает оставаться загадочной фигурой в составе «Ромы». Он полезный нападающий, играет неплохо, связывает атаку и полузащиту, подыгрывает партнерам, но проблема в том, что ирландец до сих пор не забил ни одного гола, что является проблемой, ведь он форвард. Кто знает, возможно Довбику удастся вернуть себе место в составе», – сказал Фергюсон.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.