Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
24 сентября 2025, 01:35 |
Загадочная фигура. В Италии рассказали приятные новости для Довбика

Вполне возможно, что украинец займет место в основе

Загадочная фигура. В Италии рассказали приятные новости для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянское издание TUTTOmercatoWEB оценило борьбу за места в основном составе «Ромы» между ирландцем Эваном Фергюсоном и украинцем Артемом Довбиком.

«Эван Фергюсон продолжает оставаться загадочной фигурой в составе «Ромы». Он полезный нападающий, играет неплохо, связывает атаку и полузащиту, подыгрывает партнерам, но проблема в том, что ирландец до сих пор не забил ни одного гола, что является проблемой, ведь он форвард. Кто знает, возможно Довбику удастся вернуть себе место в составе», – сказал Фергюсон.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Эван Фергюсон
Дмитрий Олейник Источник: Tuttomercatoweb
