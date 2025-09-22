КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Подолье» на выезде сыграло вничью 0:0 с «Викторией» Сумы. Впечатлениями о матче поделился наставник хмельницкого клуба Сергей Ковалец.

«У нас сейчас достаточно хороший график. За семь дней мы должны провести три матча и наездить 3000 километров. Сейчас у нас игра в Тростянце. 24-го играем с Ингульцом и 28-го в день города Хмельницкий принимаем Прикарпатье. Если говорить по матчу, у нас много играло молодых пацанов, четыре-пять футболистов по 20 лет. И конечно, то давление, которое создала команда Виктория, не всегда мы могли правильно действовать. А у нас тоже были моменты и вратарь соперника хорошо сыграл.

Отбитый нашим голкипером пенальти? К сожалению, нам бьют уже четвертый пенальти. И в схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти. А вот с чем это связано, честно говоря, не понимаем. Если сделать нарезку одиннадцатиметровых, которая в наши ворота назначена, ну мы не против. Но не назначают в ворота соперников еще в более явных ситуациях, чем сегодня.

Выбранная тактика? Конечно, мы понимали, что соперник опытный. Еще мы говорим, что у нас много молодых пацанов, начинающих играть, еще даже не играли в такой футбол насыщенный. Потому понимали, что нам нужно выдержать давление и искать варианты в контригре. И у нас были хорошие в первом тайме моменты и во втором, где могли забить. Потому мы ищем варианты в схеме», – сказал Сергей Ковалец.