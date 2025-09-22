Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 16:51 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:52
КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»

Главный тренер «Подолья» прокомментировал результат матча с «Викторией»

КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»
Сергей Ковалец

В поединке седьмого тура Первой лиги «Подолье» на выезде сыграло вничью 0:0 с «Викторией» Сумы. Впечатлениями о матче поделился наставник хмельницкого клуба Сергей Ковалец.

«У нас сейчас достаточно хороший график. За семь дней мы должны провести три матча и наездить 3000 километров. Сейчас у нас игра в Тростянце. 24-го играем с Ингульцом и 28-го в день города Хмельницкий принимаем Прикарпатье. Если говорить по матчу, у нас много играло молодых пацанов, четыре-пять футболистов по 20 лет. И конечно, то давление, которое создала команда Виктория, не всегда мы могли правильно действовать. А у нас тоже были моменты и вратарь соперника хорошо сыграл.

Отбитый нашим голкипером пенальти? К сожалению, нам бьют уже четвертый пенальти. И в схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти. А вот с чем это связано, честно говоря, не понимаем. Если сделать нарезку одиннадцатиметровых, которая в наши ворота назначена, ну мы не против. Но не назначают в ворота соперников еще в более явных ситуациях, чем сегодня.

Выбранная тактика? Конечно, мы понимали, что соперник опытный. Еще мы говорим, что у нас много молодых пацанов, начинающих играть, еще даже не играли в такой футбол насыщенный. Потому понимали, что нам нужно выдержать давление и искать варианты в контригре. И у нас были хорошие в первом тайме моменты и во втором, где могли забить. Потому мы ищем варианты в схеме», – сказал Сергей Ковалец.

По теме:
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед
Воспитанник Шахтера: «Этот период хочется забыть. Контракт разорвали...»
Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
