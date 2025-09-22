Алан Патрик догнал Халка по количеству реализованных пенальти с 2023 года
Экс-игрок «Шахтера» в матче против «Гремио» реализовал 2 из 3 пенальти
В матче 24-го тура бразильской Серии А «Интернасьонал» дома проиграл «Гремио» со счетом 2:3.
Три результативных действия в этом матче записали в актив экс-игроки донецкого «Шахтера» Алан Патрик и Виллиан.
Алан Патрик сделал дубль (оба гола были забиты с пенальти), а Виллиан в дебютной игре за «Гремио» отметился ассистом.
Полузащитник «Интернасьоналя» догнал Халка среди бразильцев по количеству забитых мячей с пенальти, начиная с 2023 года (по 21 голу). Только один игрок имеет в своем активе больше – Бергсон (23).
Бразильские футболисты с наибольшим количеством реализованных пенальти, начиная с 2023 года
23 – Бергсон
21 – Халк, Алан Патрик
15 – Тиаго Волпи, Жоао Педро, Рафаэль Вейга, Габигол
Интересным фактом является то, что на 90+10-й минуте матча Алан Патрик мог сделать хет-трик, но не реализовал очередной в игре пенальти (стойка).
Этот нереализованный одиннадцатиметровый удар стал 13-м в карьере Алана Патрика.
Brasileiros com mais gols de pênalti desde 2023 :— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) September 21, 2025
🇧🇷 Bergson 23
🇧🇷 Alan Patrick 21 🆙
🇧🇷 Hulk 21
🇧🇷 Tiago Volpi 15 ( GOLEIRO )
🇧🇷 João Pedro 15
🇧🇷 Raphael Veiga 15
🇧🇷 Gabigol 15
🇧🇷 Pedro 14
Algum nome te surpreende? pic.twitter.com/thcLerUMPU
DEU GRÊMIO NO GRENAL!— Brasileirão Betano (@Brasileirao) September 21, 2025
Em jogo emocionante no Beira-Rio, o @Gremio bate o @SCInternacional de virada pelo placar de 2x3! ⚽️💥
📸: Pedro H Tesch pic.twitter.com/W3LCOT1Xi7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил Пола Скоулза
«Горняки» не отказались от идеи подписания Александра Назаренко