Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алан Патрик догнал Халка по количеству реализованных пенальти с 2023 года
Бразилия
22 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:23
Экс-игрок «Шахтера» в матче против «Гремио» реализовал 2 из 3 пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

В матче 24-го тура бразильской Серии А «Интернасьонал» дома проиграл «Гремио» со счетом 2:3.

Три результативных действия в этом матче записали в актив экс-игроки донецкого «Шахтера» Алан Патрик и Виллиан.

Алан Патрик сделал дубль (оба гола были забиты с пенальти), а Виллиан в дебютной игре за «Гремио» отметился ассистом.

Полузащитник «Интернасьоналя» догнал Халка среди бразильцев по количеству забитых мячей с пенальти, начиная с 2023 года (по 21 голу). Только один игрок имеет в своем активе больше – Бергсон (23).

Бразильские футболисты с наибольшим количеством реализованных пенальти, начиная с 2023 года

23 – Бергсон

21 – Халк, Алан Патрик

15 – Тиаго Волпи, Жоао Педро, Рафаэль Вейга, Габигол

Интересным фактом является то, что на 90+10-й минуте матча Алан Патрик мог сделать хет-трик, но не реализовал очередной в игре пенальти (стойка).

Этот нереализованный одиннадцатиметровый удар стал 13-м в карьере Алана Патрика.

Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Неймар получил повреждение во время тернировки
чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Гремио Алан Патрик Виллиан Халк статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
