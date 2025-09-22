Алан Патрик догнал Халка по количеству реализованных пенальти с 2023 года

В матче 24-го тура бразильской Серии А «Интернасьонал» дома проиграл «Гремио» со счетом 2:3.

Три результативных действия в этом матче записали в актив экс-игроки донецкого «Шахтера» Алан Патрик и Виллиан.

Алан Патрик сделал дубль (оба гола были забиты с пенальти), а Виллиан в дебютной игре за «Гремио» отметился ассистом.

Полузащитник «Интернасьоналя» догнал Халка среди бразильцев по количеству забитых мячей с пенальти, начиная с 2023 года (по 21 голу). Только один игрок имеет в своем активе больше – Бергсон (23).

Бразильские футболисты с наибольшим количеством реализованных пенальти, начиная с 2023 года

23 – Бергсон

21 – Халк, Алан Патрик

15 – Тиаго Волпи, Жоао Педро, Рафаэль Вейга, Габигол

Интересным фактом является то, что на 90+10-й минуте матча Алан Патрик мог сделать хет-трик, но не реализовал очередной в игре пенальти (стойка).

Этот нереализованный одиннадцатиметровый удар стал 13-м в карьере Алана Патрика.

