К Судакову и Трубину в Бенфику может приехать обладатель Золотого мяча
Карим Бензема может вернуться в Европу
Новоиспеченный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо готов пригласить в клуб обладателя Золотого мяча.
Известный журналист Экрем Конур сообщает, что зимой «Бенфика» попытается подписать обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема. Контракт французского форварда с саудовским «Аль-Иттихадом» заканчивается летом 2026 года, поэтому его трансфер зимой возможен за 5-7 миллионов евро, чем готов воспользоваться португальский клуб.
В этом сезоне Бензема провел два матча и забил три гола. Ранее Жозе Моуриньо выразил желание купить у «Реала» футболиста «Реала».
🚨🆕 #SLBenfica 🇫🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 21, 2025
Jose Mourinho wants to reunite with Karim Benzema at Benfica as the striker enters the final year of his Al-Ittihad deal.
💰The move would require Benzema to accept a major pay cut. Al-Ittihad may consider offers around €5–7M.
👀Benfica aren’t alone—clubs… pic.twitter.com/Foy2XGOH16
