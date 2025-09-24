Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  К Судакову и Трубину в Бенфику может приехать обладатель Золотого мяча
К Судакову и Трубину в Бенфику может приехать обладатель Золотого мяча

Карим Бензема может вернуться в Европу

К Судакову и Трубину в Бенфику может приехать обладатель Золотого мяча
Новоиспеченный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо готов пригласить в клуб обладателя Золотого мяча.

Известный журналист Экрем Конур сообщает, что зимой «Бенфика» попытается подписать обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема. Контракт французского форварда с саудовским «Аль-Иттихадом» заканчивается летом 2026 года, поэтому его трансфер зимой возможен за 5-7 миллионов евро, чем готов воспользоваться португальский клуб.

В этом сезоне Бензема провел два матча и забил три гола. Ранее Жозе Моуриньо выразил желание купить у «Реала» футболиста «Реала».

Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
Бенфика – Риу Аве – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
