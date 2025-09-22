Артем Довбик в Роме: пока что без просвета

Очень часто со стороны обзор лучше. Но еще чаще со стороны увидеть в силу разных причин не получается. Отсюда и неправильный выбор, с которым приходится жить, и последствия которого долго приходится расхлебывать.

Наверное, лишь ленивый не говорил по истечении сезона 2023/2024, что главной звезде «Жироны» Артему Довбику нужно было переходить в «Атлетико», а не в «Рому». Но лучший бомбардир чемпионата Испании того сезона вместо столицы Испании выбрал столицу Италии.

Не в последнюю очередь той выбор был продиктован желанием жены футболиста Юлии сменить обстановку. Да и агент Артема Алексей Люндовский тоже склонял форварда принять предложение «волков». Дескать, «Атлетико» не будет серьезным проектом для Довбика».

Ну не бред ли? Бред, конечно же. Но со стороны не всегда имеешь возможность смотреть. А задним умом все мы сильны.

Getty Images/Global Images Ukraine

В общем, лучший бомбардир Ла Лиги 2024 года повелся на увещевания главного на тот момент тренера «Ромы» Даниеле Де Росси и перебрался в Вечный Город. За весьма приличные почти сорок миллионов евро (если считать с учетом возможных бонусов и процента от следующей перепродажи).

Но так получилось, что серьезным проектом римский клуб для украинского нападающего не стал. По той простой причине, что Де Росси покинул команду не по своей воле уже после четвертого тура, и затем и в римском клубе, и в римской команде начался самый настоящий ералаш, смаковать подноготную коего уже давно не модно.

В сухом остатке получилось следующее. Де Росси завлек Довбика в свою команду красивыми словами и обещаниями. Суть тех слов в общих чертах сводилась к тому, что наставник планировал использовать украинского нападающего в той же роли, в какой его использовал Мичел в «Жироне». То есть, как игрока штрафной площади, завершающего атакующие усилия партнеров, прежде всего, фланговые усилия. В общем, острие клинка в схеме 4-3-3.

Но Де Росси некрасиво ушли, и красивый для четы Довбик римский проект перестал был таковым. «Рома» меняла тренеров в первый сезон Артема на «Стадио Олимпико» чаще, чем жена Артема меняла свой лук.

Лишь Иван Юрич рассчитывал по-настоящему на украинского нападающего. А вот Клаудио Раньери, в итоге спасший тот сезон для «волков», рассматривал нашего форварда как игрока ротации.

Тем не менее, в своем премьерном, сложнейшем своем сезоне Артем Довбик сумел записать на свой счет 17 мячей и 4 результативные передачи (во всех турнирах). По числу забитых мячей Артем стал безоговорочным лучшим бомбардиром команды. Однако заслужить расположение итальянской прессы, римских тиффози, и, особенно, следующего наставника команды, форвард все равно не смог.

***

Уже раз завершавший свою тренерскую карьеру и возобновивший ее ради родной «Ромы» Раньери не захотел продлевать свою очередную молодость, предпочтя ей администраторскую должность, и на тренерский мостик «джалло-росси» взошел великий и ужасный Джан Пьеро Гасперини, которого в Италии называют не иначе, как диктатор.

Бывшему рулевому «Аталанты» форвард Артем Довбик не подходил ни под каким соусом: ни в качестве острия атаки, ни оттянутого нападающего. Более того, новый наставник «волков» с порога заявил, что в услугах украинца не нуждается. А нуждается в услугах Эвана Фергюсона.

В итоге Гасп получил того нападающего, которого хотел. И в нынешнем сезоне делает ставку именно на ирландца. На Артема он ставки не делает совсем: о стартовом составе наш нападающий может пока что лишь мечтать.

И Гасперини, и «Рома» в целом хотели избавиться от Артема в недавнее летнее трансферное окно, однако не сложилось. Ценник в сорок миллионов евро плюс негативные отзывы в прессе отпугнули потенциальных покупателей.

Не сложилось и с арендой в «Милан». Точнее, клубы хотели совершить обмен – Довбика на Хименеса, но в последний момент Хименес передумал покидать лагерь «россо-нери».

Не сложилась по не очень понятным причинам и аренда в «Бетис». Поэтому Артему пришлось остаться.

Ни в одном из четырех стартовых туров нынешнего сезона Гасперини не выпустил Довбика в основе. Более того, в проигранном матче против «Торино» Артем вовсе не принимал участие.

В римском дерби Артем появился на поле в середине второго тайма, заменив именно Фергюсона. Но результативными действиями не отличился.

И вряд ли тенденция в ближайшее время изменится. Да, сезон длинный, у «Ромы» есть и Лига Европы, поэтому возможно всякое. Но по состоянию на сейчас Артем Довбик не подходит под концепцию игры Гасперини.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Диктатору» нужны нападающие, более интегрированные как в общекомандную работу, так и в оборонительную. Да и более техничные ему нужны форварды. Никаких личных трений между тренером и форвардом нет. Вся проблема – исключительно футбольного характера. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

В данном случае не хочется вспоминать, когда Артем в последний раз отличился за «Рому» (да и за сборную Украины). Также еще раз не хочется посыпать голову пеплом. Это уже было сделано выше.

Не хочется тем более желать проблем со здоровьем Фергюсону или Шомуродову. Но очень хочется, чтобы Довбмку дали хотя бы малейший шанс, и за этот шанс он уцепился зубами.

Если, конечно же, он до сих пор воспринимает «Рому» как серьезный проект.