Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика получила ответ от португальской лиги о перспективах Судакова
Португалия
22 сентября 2025, 13:53 |
Бенфика получила ответ от португальской лиги о перспективах Судакова

Украинский полузащитник имеет право выйти на поле в перенесенном матче первого тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во вторник, 23 сентября, состоится перенесенный матч чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Риу Аве».

Этот поединок планировали провести еще в начале августа, но руководство лиги решило изменить дату встречи, чтобы позволить игрокам лиссабонской команды отдохнуть после клубного чемпионата мира.

«Орлы» обратились к президенту португальской федерации из-за перспектив полузащитника сборной Украины Георгия Судакова, который присоединился к «Бенфике» намного позже и по регламенту не имеет права играть против «Риу Аве».

По информации португальских СМИ, лиссабонский клуб получил ответ от португальской лиги, которая позволила украинскому футболисту выйти на поле в этом матче. Причина – поединок был перенесен не из-за «Бенфики» или «Риу Аве», а по решению местной федерации, поэтому Судаков имеет полное право играть в перенесенном матче первого тура.

Полузащитник перебрался в Португалию из донецкого «Шахтера» и провел три поединка в новой команде, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Состоялись 3 матча чемпионата Португалии
Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?
МОУРИНЬО: «Знал, что вернусь в Португалию, но думал это будет сборная»
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Риу Аве Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: O Jogo
