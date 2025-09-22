Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?

Украинский новичок «Бенфики» Георгий Судаков может принять участие в следующем матче своего клуба против «Риу Аве» в чемпионате Португалии благодаря регламенту лиги.

Матч первого тура местной лиги против «Риу Аве» был перенесён на сентябрь из-за участия «Бенфики» в еврокубках.

Судаков вместе с другим новичком Доди Лукебакио присоединились к клубу после проведения первого тура, поэтому на момент первоначальной даты матча оба футболиста ещё не были зарегистрированы в команде и не могли попасть в заявку на игру.

Однако, по информации издания A Bola, «Бенфика» обратилась в лигу, чтобы урегулировать вопрос участия Судакова и Лукебакио.

Официального ответа от португальской лиги пока не поступило, но источники предполагают, что оба новичка смогут сыграть в матче.

Отложенный матч первого тура между «Бенфикой» и «Риу Аве» состоится 23 сентября, начало в 22:15.