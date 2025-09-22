Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?
Португалия
22 сентября 2025, 09:42 | Обновлено 22 сентября 2025, 09:47
1285
4

Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?

Все дело в регламенте португальской лиги

22 сентября 2025, 09:42 | Обновлено 22 сентября 2025, 09:47
1285
4
Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский новичок «Бенфики» Георгий Судаков может принять участие в следующем матче своего клуба против «Риу Аве» в чемпионате Португалии благодаря регламенту лиги.

Матч первого тура местной лиги против «Риу Аве» был перенесён на сентябрь из-за участия «Бенфики» в еврокубках.

Судаков вместе с другим новичком Доди Лукебакио присоединились к клубу после проведения первого тура, поэтому на момент первоначальной даты матча оба футболиста ещё не были зарегистрированы в команде и не могли попасть в заявку на игру.

Однако, по информации издания A Bola, «Бенфика» обратилась в лигу, чтобы урегулировать вопрос участия Судакова и Лукебакио.

Официального ответа от португальской лиги пока не поступило, но источники предполагают, что оба новичка смогут сыграть в матче.

Отложенный матч первого тура между «Бенфикой» и «Риу Аве» состоится 23 сентября, начало в 22:15.

По теме:
МОУРИНЬО: «Знал, что вернусь в Португалию, но думал это будет сборная»
ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года
ФОТО. Трубин встретил Усика на улицах Лиссабона
Георгий Судаков Доди Лукебакио Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве регламент
Андрей Витренко Источник: A Bola
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Футбол | 21 сентября 2025, 15:45 0
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина

Погодные условия во Франции повлияли на планы

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
Футбол | 22 сентября 2025, 08:16 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты

Команды сыграют матч 6 тура УПЛ

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 07:15
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Так вже надійшла офіційна відповідь, що може грати. Оновлюйте новину і статтю 😌
Ответить
0
Burevestnik
та якось пох.. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 26
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 6
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем