  4. Состоялись 3 матча чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Тондела
21.09.2025 17:30 – FT 0 : 0
Эштрела Амадора
Португалия
Состоялись 3 матча чемпионата Португалии

6-й тур Примеры почти подошел к концу

Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября 2025 года состоялись 3 матча 6-го тура чемпионата Португалии.

Тондела дома принимала Эштрелу Амадору и, несмотря на удаление в конце матча, все-таки сумела удержать нулевую ничью.

Жил Висенте в домашней встрече без лишних проблем разобрался с Эшторилом – 2:0.

Фамаликау почти выиграл выездной матч против Каза Пии, но на 88-й минуте хозяева поля сравняли счет голом с пенальти – 1:1.

Чемпионат Португалии. 6-й тур, 21 сентября

Тондела – Эштрела Амадора – 0:0

Удаление: Тавареш, 87

Жил Висенте – Эшторил – 2:0

Голы: Пабло, 15 (пен.), Фернандеш, 85

Каза Пия – Фамаликау – 1:1

Голы: Ливолан, 88 (пен.) – Реальпе, 47

Видеообзоры матчей

События матча

89’
Элдер Тавареш (Тондела) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Теозон-Жордан Сибачо (Тондела).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
