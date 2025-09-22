Состоялись 3 матча чемпионата Португалии

21 сентября 2025 года состоялись 3 матча 6-го тура чемпионата Португалии.

Тондела дома принимала Эштрелу Амадору и, несмотря на удаление в конце матча, все-таки сумела удержать нулевую ничью.

Жил Висенте в домашней встрече без лишних проблем разобрался с Эшторилом – 2:0.

Фамаликау почти выиграл выездной матч против Каза Пии, но на 88-й минуте хозяева поля сравняли счет голом с пенальти – 1:1.

Чемпионат Португалии. 6-й тур, 21 сентября

Тондела – Эштрела Амадора – 0:0

Удаление: Тавареш, 87

Жил Висенте – Эшторил – 2:0

Голы: Пабло, 15 (пен.), Фернандеш, 85

Каза Пия – Фамаликау – 1:1

Голы: Ливолан, 88 (пен.) – Реальпе, 47

