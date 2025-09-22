Состоялись 3 матча чемпионата Португалии
6-й тур Примеры почти подошел к концу
21 сентября 2025 года состоялись 3 матча 6-го тура чемпионата Португалии.
Тондела дома принимала Эштрелу Амадору и, несмотря на удаление в конце матча, все-таки сумела удержать нулевую ничью.
Жил Висенте в домашней встрече без лишних проблем разобрался с Эшторилом – 2:0.
Фамаликау почти выиграл выездной матч против Каза Пии, но на 88-й минуте хозяева поля сравняли счет голом с пенальти – 1:1.
Чемпионат Португалии. 6-й тур, 21 сентября
Тондела – Эштрела Амадора – 0:0
Удаление: Тавареш, 87
Жил Висенте – Эшторил – 2:0
Голы: Пабло, 15 (пен.), Фернандеш, 85
Каза Пия – Фамаликау – 1:1
Голы: Ливолан, 88 (пен.) – Реальпе, 47
