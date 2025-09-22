Лидер Барселоны сыграл юбилейный матч за клуб, в котором отдал ассист

28-летний бразильский вингер Рафинья провел юбилейный, 150-й матч в составе каталонской «Барселоны».

Знаковое событие для игрока произошло в матче пятого тура Ла Лиги против «Хетафе», в котором «сине-гранатовые» уверенно обыграли соперника – 3:0.

Рафинья пробыл на поле всего 45 минут, но за это время успел оформить результативную передачу.

За три года в «Барселоне» бразилец забил 57 мячей и отдал 52 голевые передачи.