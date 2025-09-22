Испания22 сентября 2025, 08:57 |
198
0
Лидер Барселоны сыграл юбилейный матч за клуб, в котором отдал ассист
Рафинья достиг отметки в 150 поединков в составе «Барселоны»
22 сентября 2025, 08:57 |
198
0
28-летний бразильский вингер Рафинья провел юбилейный, 150-й матч в составе каталонской «Барселоны».
Знаковое событие для игрока произошло в матче пятого тура Ла Лиги против «Хетафе», в котором «сине-гранатовые» уверенно обыграли соперника – 3:0.
Рафинья пробыл на поле всего 45 минут, но за это время успел оформить результативную передачу.
За три года в «Барселоне» бразилец забил 57 мячей и отдал 52 голевые передачи.
Let's keep making history together 💙❤ pic.twitter.com/fRpinl02Ef— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 09:31 1
Луис мечтает вернуться в «Барселону»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:16 0
Команды сыграют матч 6 тура УПЛ
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Теннис | 21.09.2025, 18:18
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 15:37 50
21.09.2025, 15:45
21.09.2025, 08:03 4
21.09.2025, 15:41 18
21.09.2025, 17:17
20.09.2025, 21:38 22
21.09.2025, 17:37 1
Волейбол