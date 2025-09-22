Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Ребята заслуживают несколько дней отдыха»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 22 сентября 2025, 02:41
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Ребята заслуживают несколько дней отдыха»

«Кривбасс» одержал победу над «Эпицентром»

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Ребята заслуживают несколько дней отдыха»
ФК Металлист 1925

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен подвел итоги гостевой победы в матче 6-го тура УПЛ против каменец-подольского «Эпицентра» (5:4) в интервью клубным журналистам.

– В целом понятно – у нас была сложная неделя с большим количеством переездов. Сегодня наша команда очень легко забивала, но так же легко пропускала. Это прибавило сопернику энергии. В своих моментах мы должны быть еще более эффективными.

– Счет 4:5, как в хоккее. В вашей карьере были подобные матчи?

– Такое случалось больше в юношеском футболе, чем на профессиональном уровне.

– Кто сегодня стал героем матча? Есть кто-нибудь, кого хотели бы особо отметить?

– Я хочу выразить огромную благодарность всей команде за эту неделю: за домашнюю игру, за кубковый матч и особенно за сегодняшний матч. Мы провели тяжелую неделю, преодолели много километров, но получили результат – три очка. И главное – мы вынесли из этого поединка много эмоций и командного духа.

– Победа принесла много положительных эмоций?

– Да, как я уже сказал, неделя была тяжелой, с множеством переездов, но завершить ее такой игрой – это фантастика. Для болельщиков это было настоящее шоу, а для нас – отличная победа.

– Эта победа для наших болельщиков?

– Конечно. Мы играем не только за Клуб, но и за наших фанатов. Это победа и для них – зрелищный, эмоциональный матч.

– Какие дальнейшие планы у нашей команды?

– Сейчас ребята заслуживают несколько дней отдыха. А потом начнем подготовку к следующему поединку – снова выездному, против «ЛНЗ».

Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
