152 результативных действия в 152 матчах. Холанд снова забил за Ман Сити
Норвежец очень удачно начал текущий сезон
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».
Эрлинг Холанд забил свой 6-й гол в 5 стартовых турах АПЛ. Всего с начала сезона во всех турнирах на счету норвежца 13 голов в 8 матчах за клуб и сборную.
Начиная с сезона 2022/23, Холанд забил больше всего голов в ворота «Арсенала» в АПЛ (5), обойдя Сон Хин Мина и Маркуса Решфорда, в активе которых по 4 забитых мяча.
Эрлинг Холанд в общей сложности забил 91 гол в АПЛ за «Манчестер Сити». Только один игрок в истории клуба забил больше – Серхио Агуэро (184).
Во всех турнирах за «Манчестер Сити» норвежский форвард совершил 152 результативных действия в 152 матчах за клуб во всех турнирах.
Most goals vs Arsenal in PL since 2022/23:— StatMuse FC (@statmusefc) September 21, 2025
5 — Erling Haaland
4 — Son Heung-min
4 — Marcus Rashford pic.twitter.com/fP2itKsikj
Erling Haaland has scored 91 goals for Man City in the Prem.— StatMuse FC (@statmusefc) September 21, 2025
Only Sergio Agüero (184) has scored more. pic.twitter.com/Wx3nyYOh2M
Erling Haaland is not human 🤖 pic.twitter.com/1VBRABSKc5— LiveScore (@livescore) September 21, 2025
