152 результативных действия в 152 матчах. Холанд снова забил за Ман Сити

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанд забил свой 6-й гол в 5 стартовых турах АПЛ. Всего с начала сезона во всех турнирах на счету норвежца 13 голов в 8 матчах за клуб и сборную.

Начиная с сезона 2022/23, Холанд забил больше всего голов в ворота «Арсенала» в АПЛ (5), обойдя Сон Хин Мина и Маркуса Решфорда, в активе которых по 4 забитых мяча.

Эрлинг Холанд в общей сложности забил 91 гол в АПЛ за «Манчестер Сити». Только один игрок в истории клуба забил больше – Серхио Агуэро (184).

Во всех турнирах за «Манчестер Сити» норвежский форвард совершил 152 результативных действия в 152 матчах за клуб во всех турнирах.

