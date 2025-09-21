Кубок Лейвера. Европа – Мир. Решающий день. Смотреть онлайн LIVE трансляция

В ночь на 22 сентября в Сан-Франциско (США) продолжатся матчи Кубка Лейвера 2025.

В третий игровой день состоятся два матча: один парный и один одиночный. В случае надобности, пройдут еще два одиночных поединка. За каждую победу в третий день будет начисляться три очка.

Первая игра дневной сессии начнется в 23:30.

Сборная Мира побеждает команду Европы с общим счетом 9:3. Для победы сборной Мира нужно выиграть две встречи.

Кубок Лейвера 2025. 21–21 сентября

22:00. Карлос Алькарас / Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен / Рейлли Опелка (Мир)

23:30. Якуб Меншик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)

01:00. Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)

02:30. Александр Зверев (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)

