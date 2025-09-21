Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Решающий день. Смотреть онлайн LIVE трансляция

В ночь на 22 число в Сан-Франциско определится победитель командного турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 22 сентября в Сан-Франциско (США) продолжатся матчи Кубка Лейвера 2025.

В третий игровой день состоятся два матча: один парный и один одиночный. В случае надобности, пройдут еще два одиночных поединка. За каждую победу в третий день будет начисляться три очка.

Первая игра дневной сессии начнется в 23:30.

Сборная Мира побеждает команду Европы с общим счетом 9:3. Для победы сборной Мира нужно выиграть две встречи.

Кубок Лейвера 2025. 21–21 сентября

  • 22:00. Карлос Алькарас / Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен / Рейлли Опелка (Мир)
  • 23:30. Якуб Меншик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
  • 01:00. Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
  • 02:30. Александр Зверев (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)

📺 Видеотрансляция

С кем сыграет Алькарас? Расписание третьего и решающего дня Кубка Лейвера
Кубок Лейвера. Фиаско Алькараса. Сборная Мира уничтожила Европу во 2-й день
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
