1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время

Нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга впервые за 1824 дня (почти 5 лет) отличился забитым мячом в официальном матче.

21 сентября проходит игра 6-го тура УПЛ между командами «Эпицентр» и «Кривбасс». Встреча началась в 18:00 по Киеву.

На 11-й минуте Супряга забил второй гол хозяев. После этого украинец покинул поле из-за травмы.

Последний раз Владислав забивал в официальном поединке 23 сентября 2020 года в ворота бельгийского «Гента» (квалификация Лиги чемпионов, 1:2).

Всего на клубном уровне украинский нападающий провел 132 матча, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.