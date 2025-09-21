Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 19:18 |
Последний раз Владислав забивал в ворота бельгийского «Генка»

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга впервые за 1824 дня (почти 5 лет) отличился забитым мячом в официальном матче.

21 сентября проходит игра 6-го тура УПЛ между командами «Эпицентр» и «Кривбасс». Встреча началась в 18:00 по Киеву.

На 11-й минуте Супряга забил второй гол хозяев. После этого украинец покинул поле из-за травмы.

Последний раз Владислав забивал в официальном поединке 23 сентября 2020 года в ворота бельгийского «Гента» (квалификация Лиги чемпионов, 1:2).

Всего на клубном уровне украинский нападающий провел 132 матча, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
adidas777
Ви хоча б про жахливі наслідки цього гола написали...
