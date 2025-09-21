1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
Последний раз Владислав забивал в ворота бельгийского «Генка»
Нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга впервые за 1824 дня (почти 5 лет) отличился забитым мячом в официальном матче.
21 сентября проходит игра 6-го тура УПЛ между командами «Эпицентр» и «Кривбасс». Встреча началась в 18:00 по Киеву.
На 11-й минуте Супряга забил второй гол хозяев. После этого украинец покинул поле из-за травмы.
Последний раз Владислав забивал в официальном поединке 23 сентября 2020 года в ворота бельгийского «Гента» (квалификация Лиги чемпионов, 1:2).
Всего на клубном уровне украинский нападающий провел 132 матча, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луис мечтает вернуться в «Барселону»
Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…