Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Эпицентр
21.09.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 12:33 | Обновлено 20 сентября 2025, 12:34
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура УПЛ

ФК Кривбасс

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
