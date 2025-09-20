Эпицентр – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура УПЛ
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
