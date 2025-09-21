С кем сыграет Алькарас? Расписание третьего и решающего дня Кубка Лейвера
В ночь на 22 сентября определится победитель командного турнира
21 сентября и в ночь на 22 число в Сан-Франциско (США) продолжатся матчи Кубка Лейвера 2025.
Сборные Европы и Мира борются за командный трофей.
В третий игровой день состоятся два матча: один парный и один одиночный. В случае надобности, пройдут еще два одиночных поединка. За каждую победу в третий день будет начисляться три очка.
Воскресенье, 21 сентября: Дневная сессия – Матч 9 (парный) начинается в 22:00 по Киеву, затем три одиночных матча – Матч 10, Матч 11 и Матч 12 – при необходимости.
Сборная Мира побеждает команду Европы с общим счетом 9:3. Для победы сборной Мира нужно выиграть две встречи.
Кубок Лейвера 2025. 21–22 сентября
- Карлос Алькарас / Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен / Рейлли Опелка (Мир)
- Якуб Меншик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
- Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
- Александр Зверев (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)
