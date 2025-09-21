Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
С кем сыграет Алькарас? Расписание третьего и решающего дня Кубка Лейвера

В ночь на 22 сентября определится победитель командного турнира

21 сентября и в ночь на 22 число в Сан-Франциско (США) продолжатся матчи Кубка Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира борются за командный трофей.

В третий игровой день состоятся два матча: один парный и один одиночный. В случае надобности, пройдут еще два одиночных поединка. За каждую победу в третий день будет начисляться три очка.

Воскресенье, 21 сентября: Дневная сессия – Матч 9 (парный) начинается в 22:00 по Киеву, затем три одиночных матча – Матч 10, Матч 11 и Матч 12 – при необходимости.

Сборная Мира побеждает команду Европы с общим счетом 9:3. Для победы сборной Мира нужно выиграть две встречи.

Кубок Лейвера 2025. 21–22 сентября

  • Карлос Алькарас / Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен / Рейлли Опелка (Мир)
  • Якуб Меншик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
  • Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
  • Александр Зверев (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)

