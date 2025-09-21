Кубок Лейвера. Фиаско Алькараса. Сборная Мира уничтожила Европу во 2-й день

В ночь на 21 сентября в Сан-Франциско состоялся второй игровой день Кубка Лейвера 2025 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.

После второго игрового дня счет 9:3 в пользу сборной Мира. В ночь на воскресенье европейские теннисисты проиграли все четыре поединка и не развили преимущество, которую получили в первый день (3:1). Команда Мира заработала 8 очков – за каждую победу начислялось по 2 балла во второй день.

Кубок Лейвера 2025. Европа vs Мир (3:9). 2-й игровой день

Александр Зверев (Германия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 1:6, 4:6

(Австралия) – 1:6, 4:6 Хольгер Руне (Дания) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 3:6, 6:7 (5:7)

(Аргентина) – 3:6, 6:7 (5:7) Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 2:6

(США) – 3:6, 2:6 Хольгер Руне (Дания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Алекс де Минаур (Австралия) / Алекс Микельсен (США) – 3:6, 4:6

В 3-й игровой день, в ночь с 21 на 22 число, за каждую победу команды будут получать по 3 очка. Сборной Мира необходимо выиграть два поединка для общей победы.

Это восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. На счету сборной Европы пять трофеев, у команды Мира – два.