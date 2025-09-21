Команда Ваната не добыла ни одной победы в текущем сезоне Ла Лиги
«Жирона» стартовала с одной ничьей и четырьмя поражениями
Испанский клуб «Жирона», к которому недавно присоединился украинский нападающий Владислав Ванат, до сих пор не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги.
20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Испании между командами «Жирона» и «Леванте». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.
Это поражение стало для испанского клуба четвертым в Ла Лиге сезона 2025/26.
Жирона в текущем сезоне Ла Лиги
- Райо Вальекано (1:3), Ла Лига – поражение
- Вильярреал (0:5), Ла Лига – поражение
- Севилья (0:2), Ла Лига – поражение
- Сельта (1:1), Ла Лига – ничья
- Леванте (0:4), Ла Лига – поражение
Сейчас «Жирона» (1 очко) находится на 20-м месте турнирной таблицы чемпионата и находится в зоне вылета, тогда как «Леванте» (4 очка) оказался на 16-й позиции.
🚨🇪🇸 Poor start to the season for Girona...— EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2025
❌ 3-1 loss vs Rayo Vallecano
❌ 5-0 loss vs Villarreal
❌ 2-0 loss vs Sevilla
⚖️ 1-1 draw vs Celta Vigo
❌ 4-0 loss vs Levante
Girona, who are a part of City football group, are bottom of La Liga with -13 goal difference. 🔻 pic.twitter.com/zVOrDrJvTW
