Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Ваната не добыла ни одной победы в текущем сезоне Ла Лиги
Испания
21 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 21 сентября 2025, 17:08
Команда Ваната не добыла ни одной победы в текущем сезоне Ла Лиги

«Жирона» стартовала с одной ничьей и четырьмя поражениями

Команда Ваната не добыла ни одной победы в текущем сезоне Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский клуб «Жирона», к которому недавно присоединился украинский нападающий Владислав Ванат, до сих пор не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Испании между командами «Жирона» и «Леванте». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Это поражение стало для испанского клуба четвертым в Ла Лиге сезона 2025/26.

Жирона в текущем сезоне Ла Лиги

  • Райо Вальекано (1:3), Ла Лига – поражение
  • Вильярреал (0:5), Ла Лига – поражение
  • Севилья (0:2), Ла Лига – поражение
  • Сельта (1:1), Ла Лига – ничья
  • Леванте (0:4), Ла Лига – поражение

Сейчас «Жирона» (1 очко) находится на 20-м месте турнирной таблицы чемпионата и находится в зоне вылета, тогда как «Леванте» (4 очка) оказался на 16-й позиции.

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте статистика Владислав Ванат
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
SHN
Тому,що VATAN
Ответить
-2
DK2025
Спорт уа-фанаты недоклюба из села Счастливое ехидненько подчеркнули, что именно клуб Ваната позорится в премьер-лиге Испании. Интересно, а если бы в Жироне играл судаков, они написали бы типа клуб судакова...? Не думаю...
Ответить
-2
