Тростянец выиграл и стал лидером группы Б. Результаты 9-го тура Второй лиги

В воскресенье, 21 сентября, во Второй лиге прошли поединки 9-го тура. В игровую программу дня вошли девять матчей.

Одесский клуб «Реал Фарма» потерпел седьмое поражение подряд. Команда прочно засела на последнем месте группы А.

«Скала 1911» продолжает демонстрировать результативный футбол. Команда со счетом 4:1 обыграла «Самбор-Ниву-2».

Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября

Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0

Голы: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовский, 71

Чайка – Тростянец – 1:2

Голы: Овчарук, 72, – Мазур, 33, Чеглов, 90+6

Полесье-2 – Ужгород – 2:1

Голы: Авраменко, 7, Иванов, 65 – Шух, 35

Атлет – Буковина-2 – 2:0

Голы: Пресич, 21, 65

Левый Берег-2 – Александрия-2 – 1:1

Голы: Пасичный, 9 – Базаев, 12

Самбор-Нива-2 – Скала 1911 – 1:4

Голы: Болюк, 83 – Мердеев, 11, Мальский, 14, Кравченко, 68, Фетько, 74

