Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тростянец выиграл и стал лидером группы Б. Результаты 9-го тура Второй лиги
Вторая лига
Атлет
21.09.2025 14:00 – FT 2 : 0
Буковина-2
Украина. Вторая лига
21 сентября 2025, 18:06
Тростянец выиграл и стал лидером группы Б. Результаты 9-го тура Второй лиги

Во Второй лиге идет напряженная борьба за лидерство

Тростянец выиграл и стал лидером группы Б. Результаты 9-го тура Второй лиги
ФК Тростянец

В воскресенье, 21 сентября, во Второй лиге прошли поединки 9-го тура. В игровую программу дня вошли девять матчей.

Одесский клуб «Реал Фарма» потерпел седьмое поражение подряд. Команда прочно засела на последнем месте группы А.

«Скала 1911» продолжает демонстрировать результативный футбол. Команда со счетом 4:1 обыграла «Самбор-Ниву-2».

Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября

Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0

Голы: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовский, 71

Чайка – Тростянец – 1:2

Голы: Овчарук, 72, – Мазур, 33, Чеглов, 90+6

Полесье-2 – Ужгород – 2:1

Голы: Авраменко, 7, Иванов, 65 – Шух, 35

Атлет – Буковина-2 – 2:0

Голы: Пресич, 21, 65

Левый Берег-2 – Александрия-2 – 1:1

Голы: Пасичный, 9 – Базаев, 12

Самбор-Нива-2 – Скала 1911 – 1:4

Голы: Болюк, 83 – Мердеев, 11, Мальский, 14, Кравченко, 68, Фетько, 74

Видеозаписи матчей

Куликов-Белка – Реал Фарма

Чайка – Тростянец

Полесье-2 – Ужгород

Атлет – Буковина-2

Левый Берег-2 – Александрия-2

Самбор-Нива-2 – Скала 1911

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Пресич (Атлет).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Пресич (Атлет).
ВИДЕО. Как Супряга впервые за 5 лет забил в УПЛ и сразу покинул поле
ВИДЕО. Как Эпицентр и Кривбасс обменялись голами на старте матча
Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
