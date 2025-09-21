Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Атлет
21.09.2025 12:00 - : -
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:51
29
0

Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги

21 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:51
29
0
Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Атлет

21 сентября пройдут шесть матчей 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября 2025

  • 12:15. «Куликов-Белка» – «Реал Фарма»
  • 12:45. «Чайка» – «Тростянец»
  • 13:15. «Полесье-2» – «Ужгород»
  • 14:00. «Атлет» – «Буковина»
  • 14:30. «Левый Берег-2» – «Александрія-2»
  • 15:00. «Нива-2» – «Скала 1911»

12:15. «Куликов-Белка» – «Реал Фарма»

13:15. «Полесье-2» – «Ужгород»

14:00. «Атлет» – «Буковина»

15:00. «Нива-2» – «Скала 1911»

По теме:
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Куликов-Белка Реал Фарма Одесса Полесье-2 Житомир Ужгород Атлет Киев Буковина Черновцы Самбор-Нива-2 Тернополь Скала 1911 Стрый Чайка Петропавловская Борщаговка Тростянец
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20 сентября 2025, 22:05 11
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?
Футбол | 20 сентября 2025, 12:55 1
Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?
Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?

Лидером зарплатного рейтинга каталонской команды является бельгиец Аксель Витсель

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Дубль и ассист Месси помог Интер Майами перестрелять Ди Си Юнайтед в MLS
Футбол | 21.09.2025, 05:07
Дубль и ассист Месси помог Интер Майами перестрелять Ди Си Юнайтед в MLS
Дубль и ассист Месси помог Интер Майами перестрелять Ди Си Юнайтед в MLS
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Футбол | 21.09.2025, 07:50
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
19.09.2025, 20:16 9
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 18
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 20
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 54
Футбол
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем