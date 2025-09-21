21.09.2025 12:00 - : -
Украина. Вторая лига21 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:51
29
0
Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги
21 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:51
29
0
21 сентября пройдут шесть матчей 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября 2025
- 12:15. «Куликов-Белка» – «Реал Фарма»
- 12:45. «Чайка» – «Тростянец»
- 13:15. «Полесье-2» – «Ужгород»
- 14:00. «Атлет» – «Буковина»
- 14:30. «Левый Берег-2» – «Александрія-2»
- 15:00. «Нива-2» – «Скала 1911»
12:15. «Куликов-Белка» – «Реал Фарма»
13:15. «Полесье-2» – «Ужгород»
14:00. «Атлет» – «Буковина»
15:00. «Нива-2» – «Скала 1911»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2025, 22:05 11
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
Футбол | 20 сентября 2025, 12:55 1
Лидером зарплатного рейтинга каталонской команды является бельгиец Аксель Витсель
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Футбол | 21.09.2025, 05:07
Футбол | 21.09.2025, 07:50
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 20:16 9
19.09.2025, 10:28 56
20.09.2025, 18:10 18
20.09.2025, 00:22
20.09.2025, 21:02 20
20.09.2025, 06:50 54
19.09.2025, 09:02 34