Салах на Энфилде в среднем совершает одно голевое действие за матч АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на домашней арене команды, «Энфилде», в среднем совершает по одному результативному действию за матч АПЛ.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Салах в 149 домашних поединках Премьер-лиги за «мерсисайдцев» совершил 149 результативных действий (106 голов, 43 ассиста). Если брать во внимание общую статистику в английском чемпионате в составе «Ливерпуля», то египтянин в 293 матчах набрал 274 очка по системе «гол + пас» (186 голов, 88 ассистов).

Сейчас «Ливерпуль» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» (7 очков) оказался на 9-й позиции.