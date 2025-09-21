Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах на Энфилде в среднем совершает одно голевое действие за матч АПЛ
Англия
21 сентября 2025, 16:18 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:19
Египтянин отдал результативную передачу в игре против «Эвертона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на домашней арене команды, «Энфилде», в среднем совершает по одному результативному действию за матч АПЛ.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Салах в 149 домашних поединках Премьер-лиги за «мерсисайдцев» совершил 149 результативных действий (106 голов, 43 ассиста). Если брать во внимание общую статистику в английском чемпионате в составе «Ливерпуля», то египтянин в 293 матчах набрал 274 очка по системе «гол + пас» (186 голов, 88 ассистов).

Сейчас «Ливерпуль» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» (7 очков) оказался на 9-й позиции.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
