  4. Ночной кошмар Дэвида. Мойес побил антирекорд АПЛ в игре против Ливерпуля
Англия
21 сентября 2025, 15:49 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:51
Ночной кошмар Дэвида. Мойес побил антирекорд АПЛ в игре против Ливерпуля

Интересно, что предыдущий показатель также принадлежал тренеру «Эвертона»

Ночной кошмар Дэвида. Мойес побил антирекорд АПЛ в игре против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес потерпел поражение в последнем матче Премьер-лиги и увеличил личную серию без побед на стадионе «Энфилд» до 21 матча (6 ничьих, 15 поражений). Это стало новым антирекордом лиги по количеству матчей без победы на одном стадионе для менеджера.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Интересно, что предыдущий антирекорд по этому показателю также принадлежал Мойесу: на домашней арене «Челси» («Стэмфорд Бридж») он не одержал ни одной победы в течение 20 поединков.

На данный момент «Ливерпуль» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» (7 очков) оказался на 9-й позиции.

