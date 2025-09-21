Ночной кошмар Дэвида. Мойес побил антирекорд АПЛ в игре против Ливерпуля

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес потерпел поражение в последнем матче Премьер-лиги и увеличил личную серию без побед на стадионе «Энфилд» до 21 матча (6 ничьих, 15 поражений). Это стало новым антирекордом лиги по количеству матчей без победы на одном стадионе для менеджера.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Интересно, что предыдущий антирекорд по этому показателю также принадлежал Мойесу: на домашней арене «Челси» («Стэмфорд Бридж») он не одержал ни одной победы в течение 20 поединков.

На данный момент «Ливерпуль» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» (7 очков) оказался на 9-й позиции.