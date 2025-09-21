Завацкая не сумела преодолеть квалификацию к турниру WTA 125 в Китае

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 390) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Цзиншане, Китай.

В первом раунде квалификации украинка в трех сетах проиграла Го Мэйки (Китай, WTA 471) за 2 часа и 8 минут.

WTA 125 Цзиншань. Хард, квалификация

Го Мэйки (Китай) – Катарина Завацкая (Украина) [5] – 6:0, 2:6, 6:3

Катарина провела первый матч на хардовом покрытии с февраля 2025 года. Завацкая потерпела третье поражение подряд – в последний раз она побеждала 4 сентября, когда добралась до четвертьфинала 75-тысячника в Вене.

Го Мэйки в финальном раунде отбора не сумела доиграть встречу против своей соотечественницы Фангран Тянь, снявшись с матча в третьем сете.