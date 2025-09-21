Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  5 побед подряд на старте АПЛ. Как часто это заканчивалось чемпионством?
Англия
21 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:45
5 побед подряд на старте АПЛ. Как часто это заканчивалось чемпионством?

Вспомним все подобные случаи в истории английского чемпионата

5 побед подряд на старте АПЛ. Как часто это заканчивалось чемпионством?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома переиграл «Эвертон» со счетом 2:1.

После 5 сыгранных матчей в активе «Ливерпуля» максимальные 15 очков.

В прошлых сезонах АПЛ 13 раз разные команды лиги стартовали с 5 побед, и только 4 раза из них завершили сезон с чемпионским титулом.

Итоговые места команд АПЛ, которые начинали сезон с 5 побед подряд

  • 1994/95 – Ньюкасл Юнайтед – 6-е
  • 2004/05 – Арсенал – 2-е
  • 2005/06 – Челси – 1-е
  • 2009/10 – Челси – 1-е
  • 2010/11 – Челси – 2-е
  • 2011/12 – Манчестер Юнайтед – 2-е
  • 2015/16 – Манчестер Сити – 4-е
  • 2016/17 – Манчестер Сити – 3-е
  • 2018/19 – Ливерпуль – 2-е
  • 2018/19 – Челси – 3-е
  • 2019/20 – Ливерпуль – 1-е
  • 2022/23 – Арсенал – 2-е
  • 2023/24 – Манчестер Сити – 1-е
  • 2025/26 – Ливерпуль – ?
Фулхэм – Брентфорд – 3:1. Ярмолюк вышел в старте. Видео голов и обзор
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор
Бернли – Ноттингем Форест – 1:1. Как сыграл Зинченко. Видео голов и обзор
Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Эвертон статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
