5 побед подряд на старте АПЛ. Как часто это заканчивалось чемпионством?
Вспомним все подобные случаи в истории английского чемпионата
В матче 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома переиграл «Эвертон» со счетом 2:1.
После 5 сыгранных матчей в активе «Ливерпуля» максимальные 15 очков.
В прошлых сезонах АПЛ 13 раз разные команды лиги стартовали с 5 побед, и только 4 раза из них завершили сезон с чемпионским титулом.
Итоговые места команд АПЛ, которые начинали сезон с 5 побед подряд
- 1994/95 – Ньюкасл Юнайтед – 6-е
- 2004/05 – Арсенал – 2-е
- 2005/06 – Челси – 1-е
- 2009/10 – Челси – 1-е
- 2010/11 – Челси – 2-е
- 2011/12 – Манчестер Юнайтед – 2-е
- 2015/16 – Манчестер Сити – 4-е
- 2016/17 – Манчестер Сити – 3-е
- 2018/19 – Ливерпуль – 2-е
- 2018/19 – Челси – 3-е
- 2019/20 – Ливерпуль – 1-е
- 2022/23 – Арсенал – 2-е
- 2023/24 – Манчестер Сити – 1-е
- 2025/26 – Ливерпуль – ?
14 teams in Premier League history have won their first five matches of the season. Four went on to win the title.— Premier League (@premierleague) September 20, 2025
Will Arne Slot’s Liverpool be added to that list? pic.twitter.com/HBh9preEBj
