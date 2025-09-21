Роман Лепка провел первый с мая 2017 года матч в элитном дивизионе
Более продолжительные игровые паузы в истории УПЛ имели только четыре голкипера
28-летний вратарь «Кудровки» Роман Лепка провел первый матч в элитном дивизионе после перерыва в 8 лет 112 дней. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Звезды», чьи ряды он тогда защищал, с «Карпатами» (1:2).
Более продолжительные игровые паузы в истории УПЛ имели только четыре голкипера – Артем Штанько, Александр Сокоренко, Богдан Когут и Тарас Луценко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Вратарь
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
11 лет 78 дней
|
Артем ШТАНЬКО
|
25.06.1999
|
Николаев
|
11.09.2010
|
Кривбасс
|
10 лет 328 дней
|
Александр СОКОРЕНКО
|
15.08.1999
|
Таврия
|
09.07.2010
|
Севастополь
|
10 лет 7 дней
|
Богдан КОГУТ
|
17.07.2011
|
Оболонь
|
24.07.2021
|
Верес
|
9 лет 31 день
|
Тарас ЛУЦЕНКО
|
19.06.1995
|
Нива В
|
20.07.2004
|
Закарпатье
|
8 лет 112 дней
|
Роман ЛЕПКА
|
31.05.2017
|
Звезда
|
20.09.2025
|
Кудровка
|
7 лет 110 дней
|
Василий ХОМУТОВСКИЙ
|
24.05.2003
|
Металлист
|
11.09.2010
|
Таврия
|
6 лет 141 день
|
Константин МАХНОВСКИЙ
|
10.05.2012
|
Оболонь
|
28.09.2018
|
Олимпик
|
6 лет 118 дней
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
11.04.1993
|
Днепр
|
07.08.1999
|
Черноморец
|
6 лет 83 дня
|
Денис СИДОРЕНКО
|
03.05.2015
|
Металлист
|
25.07.2021
|
Металлист-1925
|
6 лет 57 дней
|
Андрей НОВАК
|
23.05.2009
|
Карпаты
|
19.07.2015
|
Александрия
