Роман Лепка провел первый с мая 2017 года матч в элитном дивизионе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:13
Более продолжительные игровые паузы в истории УПЛ имели только четыре голкипера

ФК Карпаты. Роман Лепка

28-летний вратарь «Кудровки» Роман Лепка провел первый матч в элитном дивизионе после перерыва в 8 лет 112 дней. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Звезды», чьи ряды он тогда защищал, с «Карпатами» (1:2).

Более продолжительные игровые паузы в истории УПЛ имели только четыре голкипера – Артем Штанько, Александр Сокоренко, Богдан Когут и Тарас Луценко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины

Пауза

Вратарь

Дата

Клуб

Дата

Клуб

11 лет 78 дней

Артем ШТАНЬКО

25.06.1999

Николаев

11.09.2010

Кривбасс

10 лет 328 дней

Александр СОКОРЕНКО

15.08.1999

Таврия

09.07.2010

Севастополь

10 лет 7 дней

Богдан КОГУТ

17.07.2011

Оболонь

24.07.2021

Верес

9 лет 31 день

Тарас ЛУЦЕНКО

19.06.1995

Нива В

20.07.2004

Закарпатье

8 лет 112 дней

Роман ЛЕПКА

31.05.2017

Звезда

20.09.2025

Кудровка

7 лет 110 дней

Василий ХОМУТОВСКИЙ

24.05.2003

Металлист

11.09.2010

Таврия

6 лет 141 день

Константин МАХНОВСКИЙ

10.05.2012

Оболонь

28.09.2018

Олимпик

6 лет 118 дней

Анатолий ЧИСТОВ

11.04.1993

Днепр

07.08.1999

Черноморец

6 лет 83 дня

Денис СИДОРЕНКО

03.05.2015

Металлист

25.07.2021

Металлист-1925

6 лет 57 дней

Андрей НОВАК

23.05.2009

Карпаты

19.07.2015

Александрия

цифры и факты Роман Лепка Кудровка Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
