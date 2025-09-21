Роман Лепка провел первый с мая 2017 года матч в элитном дивизионе

28-летний вратарь «Кудровки» Роман Лепка провел первый матч в элитном дивизионе после перерыва в 8 лет 112 дней. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Звезды», чьи ряды он тогда защищал, с «Карпатами» (1:2).

Более продолжительные игровые паузы в истории УПЛ имели только четыре голкипера – Артем Штанько, Александр Сокоренко, Богдан Когут и Тарас Луценко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины