Знай наших! Судаков – лучший игрок Бенфики в дебютном матче Моуриньо
Георгий получил признание после матча против AVS
Лиссабонская Бенфика разгромно обыграла AVS в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо по возвращении в расположение «орлов».
Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отметился голом на 45+3-й минуте. После завершения матча Судаков получил оценку 7.9 баллов от статистических порталов, но именно он был признан лучшим игроком матча против AVS.
В нынешнем сезоне Бенфика занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей. Орлы отстают от Порту на 5 баллов, но сыграли 6 матчей.
Ранее сообщалось, что Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику.
🌟 Sudakov é o nosso 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 de hoje!#AFSSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Fo7aGt4kh6— SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2025
