Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
21 сентября 2025, 03:34 |
204
0

Знай наших! Судаков – лучший игрок Бенфики в дебютном матче Моуриньо

Георгий получил признание после матча против AVS

Знай наших! Судаков – лучший игрок Бенфики в дебютном матче Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская Бенфика разгромно обыграла AVS в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо по возвращении в расположение «орлов».

Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отметился голом на 45+3-й минуте. После завершения матча Судаков получил оценку 7.9 баллов от статистических порталов, но именно он был признан лучшим игроком матча против AVS.

В нынешнем сезоне Бенфика занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей. Орлы отстают от Порту на 5 баллов, но сыграли 6 матчей.

Ранее сообщалось, что Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику.

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков AVS лучший игрок Жозе Моуриньо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
