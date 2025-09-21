Новичок Полесья процитировал Роналду после победы над Кудровкой в ​​УПЛ

Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень поделился эмоциями после дебютного гола за «волков», порадовавшего победу подопечным Руслана Ротаня в матче против Кудровки (2:0)

«Была атака, первый раз пробил левой, тогда головой еще пробил и увидел, что мяч отскочил в Брагар и побежал на добивание. Тренер говорил, что тяжело будет забить – так и вышло. В первом тайме было много моментов, у меня был момент, во втором были моменты, но забить только так – затолкали.

Кудровка – хорошая команда, но сейчас такой период, что нам больше не везет, чем везет. Надо преломлять, ведь серия была без побед. И сейчас первая тяжелая игра с Кривбассом, вторая, теперь, может, третья будет тяжелая, но в один момент оно пробьет и будет легче.

Буду ли забирать мяч или футболку после дебютного гола? Нет, я таким не страдаю. Как говорил Криштиану Роналду, сейчас уже все есть на видео. Все его голы. И мои тоже», – сказал Великан.

