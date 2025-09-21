Другие новости21 сентября 2025, 02:14 |
ФОТО. Красавица! Жена Ротаня впечатлила своим внешним видом
Кристина Раевская-Ротань выглядит на все 100%
21 сентября 2025, 02:14
Кристина Раевская-Ротань, супруга главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, показала стильное обновление образа.
Она посетила салон красоты и в Instagram-сторис продемонстрировала впечатляющую красоту, устроив яркую фотосессию в эффектном наряде.
Напомним, Руслан и Христина поженились в 2013 году.
У пары две дочери – Мирослава и Доминика.
