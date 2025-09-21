ФОТО. Красавица! Жена Ротаня впечатлила своим внешним видом

Кристина Раевская-Ротань, супруга главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, показала стильное обновление образа.

Она посетила салон красоты и в Instagram-сторис продемонстрировала впечатляющую красоту, устроив яркую фотосессию в эффектном наряде.

Напомним, Руслан и Христина поженились в 2013 году.

У пары две дочери – Мирослава и Доминика.