Почему подписали украинца? ПСЖ выбирал между Забарным и звездным защитником

Журналист Le Parisien Доминик Северак заявил, что летом 2025 года «ПСЖ» подписал украинского защитника Илью Забарного из «Борнмута», хотя также рассматривал вариант с трансфером звездного оборонца «Ливерпуля» Ибраимы Конате.

«Это технические решения, истории о пространстве для прогресса. Луис Энрике считает, что Забарный больше совместим с «ПСЖ», больше совместим непосредственно с ним самим, чем Конате. Здесь нужно быть в курсе профессиональных нюансов, потому что я, как и вы, думаю, что Конате был бы отличным выбором. Но он отказался бы переходить, зная, что речь идет о подготовке к эпохе после Маркиньоса.

Забарный на данный момент согласился быть запасным игроком. Конате, с его статусом, не мог бы оставаться в тени. Если ты приехал из «Борнмута», ты можешь согласиться быть запасным в больших матчах. Но не из «Ливерпуля», – цитирует журналиста Foot01.

Ранее Северак выразил уверенность, что Забарный станет ключевым игроком «ПСЖ».