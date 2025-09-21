Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему подписали украинца? ПСЖ выбирал между Забарным и звездным защитником
Франция
21 сентября 2025, 00:31 |
387
0

Почему подписали украинца? ПСЖ выбирал между Забарным и звездным защитником

Доминик Северак объяснил логику парижан

21 сентября 2025, 00:31 |
387
0
Почему подписали украинца? ПСЖ выбирал между Забарным и звездным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак заявил, что летом 2025 года «ПСЖ» подписал украинского защитника Илью Забарного из «Борнмута», хотя также рассматривал вариант с трансфером звездного оборонца «Ливерпуля» Ибраимы Конате.

«Это технические решения, истории о пространстве для прогресса. Луис Энрике считает, что Забарный больше совместим с «ПСЖ», больше совместим непосредственно с ним самим, чем Конате. Здесь нужно быть в курсе профессиональных нюансов, потому что я, как и вы, думаю, что Конате был бы отличным выбором. Но он отказался бы переходить, зная, что речь идет о подготовке к эпохе после Маркиньоса.

Забарный на данный момент согласился быть запасным игроком. Конате, с его статусом, не мог бы оставаться в тени. Если ты приехал из «Борнмута», ты можешь согласиться быть запасным в больших матчах. Но не из «Ливерпуля», – цитирует журналиста Foot01.

Ранее Северак выразил уверенность, что Забарный станет ключевым игроком «ПСЖ».

По теме:
Вирц до сих пор не отметился ни одним голевым действием за Ливерпуль в АПЛ
441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?
Ливерпуль одержал юбилейную победу в мерсисайдском дерби в АПЛ
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ инсайд Ибраима Конате трансферы Ливерпуль трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20 сентября 2025, 12:19 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 15
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
МОК утвердил: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр
Футбол | 21.09.2025, 00:25
МОК утвердил: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр
МОК утвердил: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем