Милан разгромил на выезде Удинезе. Россонери выиграли третий матч подряд
Миланцы победили со счетом 3:0
В субботу, 20 сентября, прошел матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Удинезе» и «Милан».
Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.
Голы за россонери сегодня забивали Кристиан Пулишич (дубль) и Юссуф Фофана.
«Милан» выиграл третий подряд матч в Серии А и имеет в активе девять очков, у «Удинезе» осталось семь очков.
Серия А. 4-й тур, 20 сентября.
Удинезе – Милан – 0:3
Голы: Пулишич, 40, 53, Фофана, 46.
