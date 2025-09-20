Милан разгромил на выезде Удинезе. Россонери выиграли третий матч подряд

В субботу, 20 сентября, прошел матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Удинезе» и «Милан».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Голы за россонери сегодня забивали Кристиан Пулишич (дубль) и Юссуф Фофана.

«Милан» выиграл третий подряд матч в Серии А и имеет в активе девять очков, у «Удинезе» осталось семь очков.

Серия А. 4-й тур, 20 сентября.

Удинезе – Милан – 0:3

Голы: Пулишич, 40, 53, Фофана, 46.