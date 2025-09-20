Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан разгромил на выезде Удинезе. Россонери выиграли третий матч подряд
Чемпионат Италии
Удинезе
20.09.2025 21:45 – FT 0 : 3
Милан
Италия
20 сентября 2025, 23:42 |
50
0

Милан разгромил на выезде Удинезе. Россонери выиграли третий матч подряд

Миланцы победили со счетом 3:0

20 сентября 2025, 23:42 |
50
0
Милан разгромил на выезде Удинезе. Россонери выиграли третий матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе – Милан

В субботу, 20 сентября, прошел матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Удинезе» и «Милан».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Голы за россонери сегодня забивали Кристиан Пулишич (дубль) и Юссуф Фофана.

«Милан» выиграл третий подряд матч в Серии А и имеет в активе девять очков, у «Удинезе» осталось семь очков.

Серия А. 4-й тур, 20 сентября.

Удинезе – Милан – 0:3
Голы: Пулишич, 40, 53, Фофана, 46.

