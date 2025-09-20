Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Удинезе
20.09.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 20 сентября в 21:45 по Киеву

Лука Модрич

20 сентября на Фриули пройдет матч 4-го тура Серии А Италии, в котором Удинезе встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Удинезе

Команда демонстрирует свой уровень и определенную стабильность. Она давно выпала из числа претендентов на еврокубки. Но и говорить о борьбе за выживание всерьез не приходится - очков постоянно набирали достаточно, чтобы финишировать на более-менее комфортной дистанции от опасной зоны при самых разных наставниках. Ничего не поменялось и при Руняиче в 2024/2025 - 44 балла и двенадцатое итоговое место.

Есть, впрочем, у клуба еще одна любопытная черта: как правило, он хорошо стартует. И уже можно говорить, что она проявилась в полной мере. Только с Вероной, в первом же туре нового чемпионата, была ничья. Что Каррарезе в кубке, что с Интером и Пизой в рамках Серии А, получалось добиваться побед. Причем подопечных Киву обыграли даже на выезде!

Милан

Клуб провалил прошлый сезон. Тогда под руководством сначала Паулу Фонсеки, а потом Сержиу Консейсау, скатились в Серии А со второго места на восьмое и рано вылетели в Лиге чемпионов. Второй португалец хотя бы Суперкубок зимой выиграл. Более того, он и вовсе мог спасти репутацию, да и поднять общие оценки за 2024/2025, но другой финал, в кубке Италии, проиграл.

В итоге на Сан-Сиро вернули успешного тут когда-то Аллегри. Но если дебют, с Бари в кубке, сложился успешно, то потом первый же тур чемпионата принес сенсацию со знаком минус: гранд дома проиграл Кремонезе. Впрочем, потом он делал все, чтобы показать, что с новичком была просто осечка, и выиграл и у Лечче, и у Болоньи - хотя бы какой-то реванш за проигранный весной финал кубка.

Статистика личных встреч

В 2023-м году Удинезе ухитрился выиграть дважды кряду. Но потом, вот уже три очных поединка, приносили победы Пулишичу и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости смогут продлить свою приятную серию. Но и хозяева в неплохой форме. С учетом того, как обороняются стороны, берем тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Удинезе
20 сентября 2025 -
21:45
Милан
